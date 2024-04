Morto dopo una lite al concerto, Antonio Morra era un grande tifoso del Napoli

Antonio Morra, la vittima della lite scoppiata a Firenze durante il concerto dei Subsonica che gli è costata la vita, era originario di Potenza ma viveva da tempo a Pistoia insieme alla moglie Giuseppina Scuotti. Aveva tre figli, due maschi di 16 e 6 anni e una femmina di 9.

Al culmine di un alterco sarebbe caduto da una scala esterna. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Careggi è poi deceduto.

Il 47enne lavorava come operaio in fabbrica ed era molto credente. Aveva un grande amore, il Napoli e quando poteva andava allo stadio Maradona per seguirlo, come spiega FirenzeToday.it.

Proseguono intanto le indagini su cui c’è il massimo riserbo: una decina le persone sentite dalla questura.