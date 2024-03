Addio ad Antonio Mennella: il "re" dei pasticcieri, maestro del gelato artigianale

Lutto nel mondo della pasticceria. Torre del Greco e l'intera provincia di Napoli piangono Antonio Mennella, fondatore della nota pasticceria e gelateria. Don Antonio, così come tutti lo chiamavano, è morto a 76 anni all'ospedale del Mare nella giornata di ieri.

La notizia ha subito fatto il giro del web e sono tanti i messaggi per lui anche sui social. Uno di questi recita: "Sconfortato della triste notizia dell’improvvisa perdita del caro don Antonio Mennella, decano di pasticceria, condivido il dolore che stanno affrontando i suoi cari. Persona a me cara, regalandomi tanti consigli della sua maturata esperienza, sempre affidabile e pronto a stendere una mano in qualsiasi momento.

Sono fiero e felice di aver fatto parte anche della sua quotidianità. Grazie don Antonio per tutto ciò che mi hai insegnato. La tua presenza sarà indelebile nella mia esistenza". I funerali del maestro Mennella si terranno oggi, giovedì 21 marzo, alle ore 17, nella chiesa dello Spirito Santo, a Torre del Greco.