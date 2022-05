Il giovane Antonio ucciso da un brutto male: era un grande fan di Nancy Coppola

Lutto a San Giuseppe Vesuviano per la prematura morte di Antonio Langella. Il giovane è stato ucciso a 24 anni da un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Sono tanti i messaggi per lui sui social.

In un gruppo social si legge: “Piccolo angelo riposa in pace….un brutto male ti ha strappato alla vita terrena… condoglianze alla famiglia Langella per la perdita di Antonio….“. Commovente anche il post di Maurizio e Angela: "Buon viaggio Antonio Langella… porta quel sorriso agli angeli e salutami mio fratello….non ti dimenticheremo mai”.

Antonio, ricordato da tutti come un ragazzo d'oro, aveva una grande passione per la musica e in particolare per le canzoni di Nancy Coppola. Sul suo profilo social, infatti, sono tante le foto che immortalano il giovane Antonio accanto alla sua cantante preferita.