Lutto nel mondo della politica: addio ad Antonio Intartaglia

Lutto sull'isola di Procida per la morte improvvisa dell'avvocato Antonio Intartaglia. L'uomo, 66 anni, era noto soprattutto per il suo impegno politico. Dopo 25 anni in Consiglio comunale, era ancora il presidente in carica dell'Assise. Intartaglia lascia la moglie Mena e la figlia Myriam.

"Un uomo equilibrato"

Questo il messaggio di cordoglio dell'Amministrazione comunale: "È con grande dolore che diamo la triste notizia della perdita improvvisa del nostro caro Presidente del Consiglio Comunale, Avvocato Antonio Intartaglia. È difficile trovare le parole che in ogni caso non potrebbero colmare il vuoto che sentiamo in questo momento. Siamo profondamente addolorati per la perdita di un amico, prima che di un collega amministratore.

Uomo equilibrato, fondamentale nei momenti più difficili, dal perenne impegno civico e politico dovuto al suo grande attaccamento alla propria isola.

Ci uniamo commossi al grande dolore della famiglia e di tutte le persone che lo hanno amato e voluto bene, un punto di riferimento importante per la comunità procidana".

"Una generosità senza misura"

Questo, invece, il messaggio di "La Procida che vorrei", lista civica di maggiornaza nella quale Intartaglia era stato rieletto: "Con gli occhi colmi di pianto, accogliamo la ferale notizia della scomparsa dell'Avvocato Antonio Intartaglia. Spesso si dice che se ne vanno sempre i migliori: questo è davvero il caso.

Uomo di bontà e generosità senza misura, fervente e convinto cattolico, avvocato per vocazione a difesa degli umili, innamorato della sua isola, devoto alla famiglia. Presidente del Consiglio Comunale in carica, lascia un vuoto di preziosissima Umanità impossibile da colmare. "La Procida che vorrei" pur nello sgomento, si stringe alla moglie Mena ed alla piccola Myriam, per tentare di lenire con l'affetto un dolore talmente immane".