Morte sul lavoro a soli 22 anni: la vittima è Antonio Golino

Antonio Golino, 22 anni, è l'operaio deceduto questa mattina a Caivano (nella zona industriale) per un incidente sul lavoro. Il giovane, residente a Marcianise, dalle prima ricostruzioni, sembra sia stato schiacciato da un bancale all'interno dell’azienda M & C, specializzata nella preparazione e nel confezionamento di salumi e formaggi. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Giugliano. Sgomento a Marcianise per il decesso di Antonio, figlio di un operaio di una ditta edile e conosciuto da tutti come un bravo ragazzo ed un grande lavoratore.

Indagini in corso dei carabinieri per stabilire le cause della morte del 22enne.

"Strage inaccettabile"

"L’ennesimo e drammatico incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio di 22 anni di Marcianise a Caivano, in provincia di Napoli. Siamo di fronte, per l’ennesima volta, a una strage quotidiana inammissibile. Come sindacato UGL, ribadiamo nuovamente l’importanza di investire sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Al contempo, è fondamentale potenziare i controlli per poter prevenire tragedie come questa. La manifestazione dell'UGL 'Lavorare per vivere' ha lo scopo di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sul fenomeno inaccettabile delle cosiddette 'morti bianche'”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, e Maria Rosaria Pugliese, Segretario Regionale UGL Campania, in merito all'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita il giovane operaio.