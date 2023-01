Lutto ad Arzano per la morte di Antonio Gallo. Il signor Antonio, 74 anni, era da tutti conosciuto come "O' Gemell". Lascia la moglie Antonietta e la figlia. I funerali sono stati celebrati oggi presso la chiesa di Sant'Agrippino ad Arzano. Tanti i messaggi per lui e di condioglianze per la sua famiglia anche sui social.