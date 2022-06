Comincia il turno di notte, si accascia davanti ai colleghi: operaio muore d'infarto al lavoro

Antonio Gallo era un operaio della BTicino di Torre del Greco, aveva 53 anni. È morto d'infarto la scorsa notte mentre era in servizio, davanti agli occhi dei colleghi.

L'uomo aveva appena iniziato il proprio turno quando si è accasciato per terra davanti alla guardiola. È stato allertato immediatamente il 118, ma sebbene l’ambulanza sia arrivata tempestivamente e nonostante lunghe manovre cardiache per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, la moglie e le due figlie. Colleghi, familiari, e vertici dell’azienda sono rimasti in fabbrica fino a notte fonda.

I sindacati lamentano l'assenza di defibrillatori nelle aziende, utili ad intervenire tempestivamente in situazioni come queste.