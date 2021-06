Tragedia mentre si recava al lavoro: muore 67enne

Lutto ad Arzano per la morte di Antonio Ferone, 67enne che ha perso la vita mentre si recava al lavoro. L'uomo è stato trovato dai colleghi che hanno allertato subito i soccorsi. Il 118 è giunto sul posto ma non c'è stato niente da fare per salvargli la vita.

Il 67enne era arrivato all'altezza della Rotonda di Arzano con i colleghi che si erano fermati ad un bar. Quando sono tornati lo hanno trovato accasciato nel veicolo, vittima di un malore fatale.