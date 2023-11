Città in lutto per Antonio: lascia quattro figli

Lutto a Casoria per la prematura scomparsa di Antonio Di Napoli. Antonio è venuto a mancare a soli 53 anni. Lascia la moglie Anna e i quattro figli Vincenzo, Mario, Mattia e Luca. La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro della città e l'intera comunità, in queste ore, si è stretta alla famiglia in questo momento di gran dolore. I funerali oggi nella chiesa di San Bendetto Abate a Casoria. Sono tanti i messaggi per Antonio pubblicati anche sui social.