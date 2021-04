Lutto a Grumo Nevano: morto l'ex sindaco Antonio Di Donato

I messaggi di cordoglio per una delle figure storiche della vita politica in città

Lutto a Grumo Nevano per la morte dell'ex sindaco Antonio Di Donato. Un grande dolore per la famiglia che circa due settimane fa ha pianto la signora Rosa, moglie dell'avvocato. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore sono apparsi sui social, in ricordo di una delle figure storiche della politica in città.

Tra i messaggi c'è quello del gruppo consiliare Articolo Uno: "Con la morte dell'avvocato Antonio Di Donato, scompare una figura storica della Politica Grumese e non solo. Sincero democratico, riformista, più volte sindaco e rappresentante delle istituzioni, ha incarnato la politica come servizio alla propria comunità.

Uomo probo e onesto, amministratore attento e capace, marito e padre esemplare, lui socialdemocratico e vero uomo di sinistra. Il Gruppo consiliare Articolo Uno di Grumo Nevano con il capogruppo Giovanni Landolfo, la direzione e tutti gli iscritti si stringono in un un'abbraccio ai suoi figli che perdono una guida sicura, alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene".