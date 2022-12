Lutto in città per la morte improvvisa del noto imprenditore: "Avevi un cuore grande"

Lutto a Sant'Antimo per l'improvvisa morte di Antonio di Biase. Tonino - come tutti lo chiamavano - era noto per la sua attività di tipografo. Tanti i messaggi per lui, anche sui social.

Il consigliere comunale Giuseppe Italia, ad esempio, scrive: "La dipartita di Antonio Di Biase mi lascia un forte senso di amaro in bocca. Oltre l'amicizia decennale con la famiglia, con i figli Elvira e Salvatore sopra ogni cosa, c'è da dire che Tonino rappresenta un pezzo di imprenditoria santantimese.

Un uomo che dal nulla ha creato qualcosa di concreto, una realtà che da lavoro, che si distingue nel suo campo, a tutti nota come Eurostampa. Tonino nella sua vita ha sempre lottato come un leone per raggiungere i suoi obiettivi e per difenderli, per la sua famiglia e alla fine per se stesso.

Un "self made man", ma soprattutto un uomo di buon cuore. Sono sicuro che Nostro Signore lo terrà nella Sua gloria, ma io una preghiera gliela dedico ugualmente".