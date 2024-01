Tragedia ai Quartieri Spagnoli: lacrime e dolore per il giovane Antonio

Lacrime e dolore ai Quartieri Spagnoli per la prematura morte di Antonio Della Corte. L'annuncio della sua scomparsa è stato diffuso sui social dalla pagina "Quartieri Spagnoli 1536".

Questo il post: "I Quartieri Spagnoli sono a lutto per la perdita di un giovane figlio dei nostri vicoli. Ieri ci ha lasciato Antonio Della Corte, giovane 20enne, per un male improvviso. Siamo tutti sconvolti per la tragedia che ha colpito la famiglia della Corte alla quale noi tutti ci stringiamo in cordoglio".

Tanti i commenti per il 20enne ricordato da tutti come un bravo ragazzo