Lutto nel quartiere per la morte di Antonio: aveva un negozio per bambini

Lutto a Fuorgrotta per la scomparsa di Antonio De Biasi, noto commerciante del quartiere. Antonio, che aveva un negozio di abbigliamento, viene ricordato come una bravissima persona.

L'annuncio della sua scomparsa è stata diffusa dal fratello Vincenzo: "E' venuto a mancare il mio caro fratello Tony titolare del negozio Lello bambini ..0-16 anni a Fuorigrotta. Che tu possa riposare in pace". Non sono mancati, ovviamente, messaggi da parte di chi ha avuto modo di conoscere Antonio. "Una grande perdita per il quartiere, una colonna di Fuorigrotta, un grande signore ci ha lasciato per andare nella casa di Dio. Sentite condoglianze alla famiglia De Biasi. R. I. P", si legge in un post. O Ancora: "Che brutta notizia nessuno se. l'Aspettava. Una bravissima persona cordiale a Modo l ho ricorderò sempre. Condoglianze alla.Famiglia".