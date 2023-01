Antonio ucciso da un brutto male a 11 anni: "Dolori così lacerano il cuore"

Lutto a Boscoreale per la prematura scomparsa del piccolo Antonio D'Angelo. Antonio, 11 anni, è stato ucciso da un brutto male. il piccolo ha combattuto come un leona, ma purtroppo la malattia non gli ha lasciato scampo.

Tanti i messaggi per lui e per i suoi genitori sui social. Gemma, ad esempio, scrive: "Mi mancherai piccolo mio... mi mancherà la tua fissa di farmi il bagno con una siringa piena d acqua, i tuoi scherzi telefonici, il tuo viso a volte un pó imbronciato ma sempre solare... ti voglio bene polpettone mio r.i.p. in pace2.

O, ancora, c'è il messaggio di Mary. "Non esistono parole...non esistono gesti....non esiste nulle di fronte ad un dolore cosi immenso... Antonio dai la forza ai tuoi di andare avanti...pkke un dolore cosi grande ti lacera x tutta la vita e tu devi solo guardarli e dargli il senso di affrontarla R.i.p. Piccolo angelo...sei figlio di tutti noi boschesi...".