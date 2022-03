Antonio ucciso da un malore improvviso a 40 anni: lascia la moglie e due figlie piccole

Due comunità in lutto per la morte improvvisa di Antonio D'Amodio. Il 40enne, che in queste ore viene pianto a Sant'Antimo e a Sant'Arpino, è stato ucciso da un malore improvviso. Antonio, noto per la gestione di un'impresa funebre, lascia la moglie e due figlie piccole di 5 e 8 anni.

Sono tanti i messaggi comparsi sui social in suo ricordo. Tra questi c'è quello della moglie che scrive: “Sei stato un marito e un papà eccezionale, ci hai nutriti così tanto del tuo tenero e immenso amore che ne avremo fino alla fine dei nostri giorni. Ci hai lasciato un dolore immenso che per me non avrà fine ma abbiamo due splendide figlie i nostri gioielli e per loro devi darmi tanta forza. Non meritavi questo eri un uomo dal cuore d’oro Continuerò a parlarti, a scriverti e ti cercherò ovunque“.