Travolto da un'auto mentre sta lavorando: Antonio è morto dopo un anno di agonia

Lutto tra Villaricca e Qualiano per la prematura morte di Antonio D’Alterio, 40 anni. Antonio è deceduto dopo un anno circa di agonia. Il 40enne fu vittima di un incidente sul lavoro. Stava lavorando come giardinier a Quarto quando venne travolto da una vettura. Le condizioni di Antonio apparvero subito critiche: per mesi è stato in coma fino a quando il suo cuore non ha smesso di battere.

La notizia della sua morte ha gettato nel dolore amici e parenti. Tanti i messaggi per lui anche sui social. Giuseppina, ad esempio, scrive: "Rip in pace antonio adesso sei tra le braccia dei tuoi genitori dai tanta forza ai tuoi fratelli e ai tuoi figli. ..Ciaoooooo Antonio fai buon viaggio..tvb". Ricordato come un ragazzo solare, ieri un bagno di folla ha preso parte alle esequie, celebrate nella Chiesa di San Pasquale Baylon di Villaricca.