Addio al "re" dei battenti: è morto Antonio Coscione

Lutto nel mondo dei "battenti" di Villaricca. L'intera comunità piange la scomparsa di Antonio Coscione, capo battente, molto devoto della Madonna dell'Arco. La notizia della sua morte è stata diffusa sui social da Salvatore Mautone.

"E' venuto a mancare il capo battente dell'associazione "Santa Maria dell'Arco" Antonio Coscione. La comunità di Villaricca si stringe al lutto delle famiglie Coscione e Santopaolo.Antonio Coscione era una persona molto devota e che dava un grande contributo tramite l'associazione Santa Maria dell'Arco.

Noi vogliamo ricordarlo per tutte le cose belle che ha compiuto in vita,ma soprattutto vogliamo ricordarlo con il suo sorriso. Le mie più sentite condoglianze anche al’consigliere Salvatore Coscione per la perdita del suo caro nonno Antonio". I funerali si sono tenuti ieri presso la Parrocchia Santa Maria dell'Arco in Villaricca.