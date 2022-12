Muore d'infarto mentre gioca a padel: lacrime per il giovane avvocato

Lutto a Giugliano per la morte prematura di Antonio Civiletti. Antonio, 38 anni, noto avvocato è stato ucciso da un malore mentre giocava a padel con gli amici. Stava trascorrendo qualche ora di relax quando ha accusato un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Mentre giocava, infatti, si è accasciato al suolo. Immediati sono scattati i soccorsi: Antonio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sangiuliano, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

Sconvolta l'intera comunità cittadina che in queste ore si stringe alla famiglia. Tanti i messaggi per lui anche sui social. Antonella, ad esempio, scrive: "Per me sei stato spensieratezza, gioia, allegria. Sei stata la mia più bella estate, le mie più belle serate al mare, le peggiori disavventure che ho sapientemente trasformato in spettacoli di cabaret che facevano ridere tutti. Tutti, tutti, tutti. Tranne un po’ te. ‘Anto, vieni. Tu, Palma ed Esposito. C’è Rosalba con me’. ‘(…) e non ti addormentare più in macchina ché non ti presento più nessuna mia amica’. Sei il ritratto della felicità e della bontà, tu. Eravamo 5 disgraziati che credevano ancora in qualcosa. Mi insegnato tanto: sei stato un incontro politico che ha trasformato il credere in qualcosa nel credere in qualcuno. E poi di nuovo, ancora, nel credere in qualcosa di preziosissimo: ridere perché a vit è nu muorz. Bastava incrociare il tuo viso ed era subito festa. Sei stato felicità contagiosa".

O, ancora, c'è il messaggio di Sara: "Stasera la notizia della tua dipartita ci ha fatto riunire anche se virtualmente è stato un immediato cercarsi , sentirsi, quante cose abbiamo vissuto insieme, quanti bei momenti ! La vita poi ci ha divisi ognuno per la sua strada ma sempre nei nostri cuori porteremo il ricordo di quelle notti ... La vera amicizia non muore mai resta li seppellita in un ricordo e in una malinconia! Affronta adesso il più bello dei viaggi ! Antonio Civiletti Riposa in pace e da la su illumina il nostro cammino!".