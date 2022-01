Città in lutto per Antonio, dipendente del Castel Sant'Elmo: "Ci mancherai"

Lutto a Napoli per Antonio, storico dipendente del Castel Sant'Elmo. A dare l'annuncio della sua improvvisa scomparsa è stata proprio la direttrice del sito vomerese, attraverso la pagina ufficiale: "Caro Antonio, la tua scomparsa improvvisa ci ha sconvolto e ci addolora profondamente.

Ci mancherai, ci mancherà il tuo saluto garbato la mattina, sempre accompagnato dal sorriso, la tua grande disponibilità e la gentilezza nei modi e nello sguardo.

Vogliamo salutarti con il panorama dal Castello dove per tanti anni hai lavorato, certi che da lassù godrai una vista migliore e continuerai a sorriderci ancora.

La direttrice regionale Musei Campania, Marta Ragozzino, e la direttrice di Castel Sant’Elmo, Anna Maria Romano, insieme al personale tutto si stringono con affetto intorno alla famiglia del caro collega Antonio".

Tra i commenti al post, sempre in ricordo di Antonio, c'è anche quello di Massimo che scrive: "Bravissima persona, sempre disponibile, gentilissimo per me era un piacere quelle poche chiacchiere che si scambiava la mattina, per il ritiro della chiave dell'ufficio, era come un toccasana, aveva sempre la battuta giusta, la battuta con la quale tutti vorremmo dare inizio ad una giornata lavorativa, METTEVA UN'ALLEGRIA ED UN SCARICA DI ADRENALINA UNICA . MI DISPIACCIO DI CUORE . Quindi unitamente ai colleghi esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia. R.i.P. Antonio".