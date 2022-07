Addio all'attore Antonio Casagrande. Il figlio Maurizio: "Oggi se ne va un pezzo della mia anima"

"E con oggi se ne va un pezzo della mia anima. Spero tanto che tu dall’alto possa sentire tutto l’amore e l’ammirazione di quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Darò qui notizie per i funerali che si terranno a Napoli". È così che il noto attore comico partenopeo Maurizio Casagrande dà, sui social, la notizia della morte di suo padre Antonio.

Partenopeo, 89 anni, Antonio Casagrande era un importante attore che aveva fatto parte anche della compagnia di Eduardo De Filippo. In particolare tra gli anni sessanta e gli anni ottanta è stato molto attivo anche in televisione e al cinema, sebbene in ruoli soprattutto secondari.

Tra i vari film cui ha partecipato "Le quattro giornate di Napoli", "Detenuto in attesa di giudizio", "Così parlò Bellavista", "Dio ci ha creato gratis", e per ultimo "I fratelli De Filippo" dell'anno scorso.

Il 17 marzo 2016 gli venne consegnata, da parte dell'allora sindaco di Napoli Luigi de Magistris, una medaglia della città ed una targa in segno di "profonda gratitudine".