Addio al "re" della pelletteria: "Sei stato un maestro di vita. Non ti dimenticherò"

Lutto a Napoli per la morte di Antonio Capezzuto. noto imprenditore del settore pelletteria. Una folla commossa si è radunata per l'ultimo saluto avvenuto nella chiesa di San Vincenzo alla Sanità. Capezzuto era ben voluto da tutti: dai parenti agli amici, ma anche dai conoscenti e dai suoi dipendenti.

Sono tanti i messaggi per lui sui social. Proprio una sua dipendente scrive: "Avevo solo 17 anni e sono venuta a lavorare nella vostra azienda, sembra ieri. Non potevo trovare un titolare migliore, ho pianto tanto ma mi è servito per crescere. Oggi tutto quello che sono lo devo al vostro insegnamento. Siete stato il mio maestro di vita, non vi dimenticherò mai”. Poi, c'è il ricordo commosso del nipote Giuseppe: "E con le lacrime agli occhi che ti scrivo queste parole dal profondo del cuore…con oggi se n’è andato un pilastro della nostra famiglia, un riferimento, un porto sicuro…Non posso mai dimenticare quando la mia famiglia seppe della destinazione lavorativa che mi venne assegnata e tu, eri lì come sempre a dare conforto e rassicurazioni….con questa foto voglio farti arrivare sin lassù il bene e la stima che proviamo verso di te, insieme a mio padre della quale sei stato un riferimento sempre e da sempre. Purtroppo oggi non posso essere lì con te per darti l’ultimo saluto come avrei voluto….ma da quella terra che tu amavi tanto ti auguro buon viaggio….salutami il nonno!!! Cià Zi Ni".