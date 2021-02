Morto Antonio Attolini, patron della "Locanda del Re Lucertola"

Si è spento Antonio Attolini, noto patron della "Locanda del Re Lucertola", rock-pub di via Caravaggio.

Un uomo amatissimo, dal proverbiale entusiasmo per la vita, dalla grinta infinita, dalla verve comica sempre pronta. Un cuoco eccezionale e un musicista appassionato, soprannominato "boss" dai numerosissimi clienti che sono passati per il suo locale e che si sono legati a lui e alla sua famiglia.

Commossi e toccanti i ricordi postati di lui sui social. "Il tempo che ti organizzi ed arrevotarai anche lì. E quando ci rivedremo tutti sarà una grande festa. Nel frattempo per ogni birra che berrò un pensiero sarà sempre per te", scrive qualcuno. E ancora: "Resta tanto dolore ma anche un grazie. Grazie per quello che ci hai insegnato, per tutte le avventure insieme, per la locanda, per l'agriturismo, per aver condiviso con noi la tua splendida famiglia. Resterai sempre il nostro boss".