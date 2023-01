Addio ad un luminare della medicina napoletana

"Oggi “Nessuno tocchi Ippocrate “ nella persona del Presidente saluta per sempre il Prof. Antonio Ascione uno dei più grandi Epatologi della medicina partenopea. Ha prestato la sua opera per il Cardarelli e per il Fatebenefratelli di Napoli. Ha insegnato l’arte medica a tanti stimati professionisti che tutt’ora operano nelle più importanti strutture italiane. 50 anni di carriera seguendo scrupolosamente il giuramento di Ippocrate". Professore grazie di tutto Ciao Antonio! (Come ti salutavo io). Vicini a Paola Roberto Andrea e Giuseppe Manuel Ruggiero".