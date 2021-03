Covid, addio ad Aniello Massa: lutto ad Ottaviano

Lutto ad Ottaviano per la morte di Aniello Massa. Massa, ucciso dal Covid, era molto conosciuto ed amato in città. A dare la notizia della sua morte il sindaco Luca Capasso. Questo il suo messaggio: "Il Covid ci ha portato via anche Aniello Massa: un uomo eccezionale, una persona buona e benvoluta da tutti, un buon padre di famiglia. Sono vicino ai suoi figli, miei amici personali, e a tutti i familiari: a nome della comunità di Ottaviano le più sentite condoglianze".

Il sindaco, qualche ora fa, ha anche aggiornato i suoi concittadini sull'emergenza sanitaria in città. Stando all'ultimo bollettino diffuso sono 36 i nuovi positivi, mentre sono 25 i guariti. I dati aggiornati, quindi, riportano un totale di 297 positivi.