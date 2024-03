Addio al noto commerciante: città in lutto per "Paganini"

Lutto a Pozzuoli per la morte di un noto commerciante. L'intera comunità cittadina piange Aniello Luigi Colella, 74 anni, conosciuto a Pozzuoli come “Paganini”. Il signor Aniello era noto per il suo storico negozio di abbigliamento.

Gestore anche di un noto locale in via Napoli. il signor Aniello era soprannominato “Paganini” per la sua somiglianza con il musicista Niccolò Paganini. Le esequie si sono tenute oggi, mercoledi 20 marzo, alle ore 11 presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù ai Gerolimini.