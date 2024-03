Aniello scomparso da 20 giorni: il cadavere ritrovato in un pozzo

Di Aniello Ambrosio si erano perse le tracce 20 giorni fa. Ogni ricerca era sembrata vana, fino ad oggi almeno e gli appelli della moglie e dei suoi familiari erano proseguiti senza sosta.

Il corpo senza vita del pensionato 71enne è stato trovato nel pomeriggio di oggi in un pozzo in una zona isolata, in aperta campagna a San Giuseppe Vesuviano, sua città di residenza.

Il cadavere di Aniello è stato riconosciuto dai suoi cari, nonostante le precarie condizioni di conservazione, grazie agli abiti che indossava quando era sparito senza portare con sé denaro o telefonino.

Probabile il gesto volontario, visto che l'anziano conviveva con un male che era diventato sempre più difficile e pesante da combattere