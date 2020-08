Addio ad Angelo Zeoli, prof di Paolo Sorrentino

Si è spento all'età di 74 anni, Angelo Zeoli, docente di educazione fisica della scuola Andrea Belvedere al Vomero. Il professore era molto conosciuto per il gruppo sportivo e in particolare per i Giochi della gioventù a cui hanno partecipato generazioni di studenti. Tra loro ci sono anche nomi come il regista premio Oscar, Paolo Sorrentino e lo scrittore e regista Guido Lombardi.

Ma sono migliaia i giovani che nei trent'anni di carriera scolastica si sono succeduti sotto la sua guida nelle partite di pallamano con le quali hanno girato l'Italia. Ma in realtà era l'amore per lo sport in genere a guidarlo ed era ciò che più di tutto trasmetteva ai suoi alunni. Il docente è morto ad Acciaroli dove era insieme alla moglie Patrizia e al figlio Enrico. Da Londra è arrivato il figlio Dario per l'ultimo saluto al docente grande amico anche del sindaco Luigi de Magistris.