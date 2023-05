Lutto in città, Angelo Schettino muore dopo un malore: addio all'amato imprenditore

Lutto a San Sebastiano al Vesuvio per la morte di Angelo Schettino. Il signor Angelo, 77 anni, è venuto a mancare dopo un malore che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie e i figli Francesco e Isabella. "Un eterno sognatore" viene definito il signor Angelo da quanti lo hanno conosciuto. Stimato da tutti, il 77enne era il CEO e Amministratore del Gruppo AFI INDUSTRIAL attivo nel settore automotive. “Dietro la sua maschera di eterno ragazzo giocoso, sorridente e scanzonato si nascondeva una persona innamorata del suo lavoro e delle sue passioni: la nautica e la musica", recita un messaggio in suo ricordo.

Nato a Napoli nel 1946 da una famiglia di origine modesta, comincia a lavorare giovanissimo e crea la sua prima impresa nei primi anni ’70 attiva nel settore tessile, poi nei primi anni ’90 apre la prima azienda nel mondo “automotive” nel settore sellaggio e fodere per interni; da questa prima piccola azienda azienda locale comincia ad assumere in pochi decenni una rilevanza globale sul mercato con un percorso graduale ma continuo.

Nel tempo l’azienda diventa player europeo nel settore della produzione di fodere per auto in pelle ed in tessuto con partnership nazionali ed internazionali. Apre stabilimenti in Italia, in Romania, Tunisia e Marocco dando lavoro ad oltre 2.500 addetti diretti ed indiretti e fornisce le principali case automobilistiche. Grande anche la sua passione per la musica ed è proprio questa che lo porta a fondare una casa di produzione.