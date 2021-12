Lutto al Centro Direzionale, è morto Angelo Marchetti del "Bar del Napoli"

Si è spento Angelo Marchetti del IId Bar del Napoli del Centro Direzionale. La sua passione per il Napoli era notoria ed era anche un frequentatore assiduo dello stadio ed era stato sempre vicino all'Associazione Ciro Vive, in ricordo di Ciro Esposito, il tifoso azzurro morto dopo essere rimasto ferito prima di una finale di Coppa Italia degli azzurri, poi vinta.

I post di cordoglio

"L’Associazione Ciro Vive è stata colpita da un grave lutto. È morto prematuramente una colonna della nostra Associazione, la persona a cui noi tutti ci affidavamo per organizzare gli eventi in memoria del nostro Ciro e quelli di socializzazione. Angelo Marchetti è stata una persona con un cuore enorme, purtroppo lo stesso cuore che stanotte l’ha abbandonato. L’ultima sua iniziativa, fatta insieme al suo amico fraterno Pasquale Esposito, è stata la stanza-museo “Ciro è”. La generosità di Angelo non ha avuto eguali perché lo trovavi sempre al posto giusto nel momento opportuno, non ha mai pronunciato una parola fuori posto ed è stata sempre una persona leale e sincera. Siamo costernati e invasi da un dolore fortissimo. P.S. Non avevamo scritto ancora niente in memoria di Angelo per rispetto della sua famiglia, a cui va un nostro caloroso abbraccio".