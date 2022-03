Lacrime e dolore per la morte di Angelo: "La città perde un'icona"

A distanza di qualche giorno dalla sua scomparsa, il quartiere Chiaia continua ad omaggiare Angelo Lucariello. Con il suo look eccentrico, Lucariello è diventato uno dei volti simbolo non solo del quartiere, ma dell'intera città.

In queste ore lo ha ricordato anche Gianni Simioli. Questo il commento del conduttore radiofonico: "Mi è dispiaciuto molto sapere che il Sig. Angelo Lucariello se n’è andato. Non ci conoscevamo eppure lo consideravo un amico per quanto mi fossi affezionato alla sua figura. Il suo look non passava inosservato,tanto da fargli guadagnare un posto in prima linea in tanti libri su Napoli e i napoletani.Ma anche la sua umanità non era da meno e lo sorprendevo spesso a chiacchierare con la gente del quartiere o con i turisti di Mergellina. Mi mancherà molto.E mancherà ancora di più all’iconografia di una città che, è la vita purtroppo,sta perdendo le ultime incredibili facce e anime “da napoletano”".