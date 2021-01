Lutto a Frattamaggiore: morto Angelo Foschini

Lutto a Frattamaggiore: per la morte, all’età di 76 anni, di Angelo Foschini, fondatore dell’omonima storica libreria della città. Questo il ricordo della figlia: "Sapevo che te ne saresti andato quando poche settimane fa mi hai detto che non potevi più leggere. Le parole ti si paravano davanti in tutta la loro chiarezza, ma tu non potevi comprenderle. La malattia si è insinuata lenta e strisciante, invisibile. Ha giocato a nascondino con tutti noi per anni. Ti precedeva e ti privava della finita normalità del gesto".

"Ha cresciuto i figli a pane e comunismo"

"Infine è arrivato un vuoto di nebbia tra le parole e il pensiero. "Non riesco a capire, se provo ad andare avanti le parole che ho letto poco prima mi sfuggono e non colgo il senso". Non un libro né un giornale ti hanno potuto accompagnare nell'ultimo periodo. Nel 1968 Angelo Foschini, contro ogni logica, aveva portato i libri tra le torri e le sirene dei canapifici di Frattamaggiore. La libreria Foschini è ancora lì in Corso Durante. Ha cresciuto tre figli a pane e comunismo".

"A pranzo a casa nostra si commentava il titolo in prima pagina de "il manifesto" e si leggevano Pintor, Rossanda, Rangeri. I film erano accompagnati dalla critica del Morandini e del Mereghetti. La vita quotidiana ci sfiorava e diventava scenografia di pensieri altri. "Dovete essere critici sul mondo che vi circonda". Aveva un carattere difficile, papà. Era un burbero come quasi solo i toscani. Se ne è andato ieri sera in ospedale. Era solo. Le regole anti-Covid gli hanno negato il conforto, seppur inconsapevole, della famiglia. Un ultimo sguardo rubato a suo fratello, zio Raffaele, poi più nulla. Avrebbe compiuto 76 anni tra due giorni", ha concluso.