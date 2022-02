Si spegne Angelo Caporale, noto avvocato napoletano: era stato anche sindaco nel Salernitano

Lutto a Palomonte, nel Salernitano, e a Napoli. Si è spento a 86 anni, nella sua abitazione partenopea, l'ex sindaco del paese Angelo Caporale. Nel 1995, l'avvocato del foro partenopeo fu eletto dalla comunità di Palomonte che guidò fino al '99.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Rutino, dove già riposa la moglie.

Il ricordo

Come riportato da SalernoToday.it è commosso il ricordo della popolazione locale, che si è stretta attorno alla famiglia. L'avvocato era riconosciuto per il suo rigore morale e la lealtà.

"Un grande Avvocato ci ha lasciati, ma non ci lascerà la sua memoria", ha scritto di lui il collega Francesco Russo.

Così un altro avvocato, Alfredo Sorge, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.: "La famiglia forense partenopea è in lutto per la scomparsa dell’Avvocato Angelo Caporale, che si è distinto nella lunga carriera per grandi capacità professionali, per la innata sua signorilità, per la sua cultura e per aver avviato, con dedizione e passione, tanti giovani colleghi - al cui dolore mi unisco - che oggi esercitano, con l’insegnamento del Maestro, la nostra che - non dimentichiamolo mai - è soprattutto una vera e propria missione. Alla famiglia le più sentite condoglianze".