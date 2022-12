Addio al giovane Andrea, Porzio senza pace: "Ho fallito"

Il mondo della "pizza" - e non solo - piange il giovane Andrea Trocino. Il 29enne si è tolto la vita nella notte fra sabato e domenica per cause ancora da accertare. Andrea era molto noto anche sui social dove appariva sempre accanto al suo grande maestro Errico Porzio che l'aveva preso sotto la sua ala protettiva da quando aveva solo 15 anni. Celebre, su tutte, la sua battuta: "Ca s' Magn e Nun s' Pav".

"Dovevo salvarlo. Ho fallito"

La notizia della sua tragica scomparsa è stata diffusa dallo stesso Porzio con un toccante messaggio. Porzio e Andrea avevano un rapporto speciale, come padre e figlio. ed è per questo che Porzio sembra non trovare pace in queste ore di grande dolore.

In uno degli ultimi post pubblicati, infatti, ha scritto: "Ecco cosa scriveva.!! Dovevo essere il salvatore della sua vita!! Ho fallito!!". Le parole di Porzio si riferiscono ad un post di Andrea che, nel pubblicare una foto con il suo maestro, scriveva: "Il mio cuore batteva a mille davanti al mio maestro, il mio salvatore, il mio secondo papà di vita Mi ha insegnato e mi insegna ancora a vivere. Errico prima di tutto il mio Re".

"Un figlio acquisito"

Andrea sembra non stesse passando un bel periodo. Il giovane, come scrisse Porzio qualche settimana fa, aveva le sue "debolezze". Le stesse debolezze che potrebbero averlo portato a compiere l'insano gesto. In particolare, Errico Porzio, così presentava il suo figlioccio: "Lui è Andrea un pizzaiolo speciale il cui viso esprime già tutta la sua personalità. È sensibile , è lavoratore, è solare, è simpatico.

Ma come tutte le persone ha anche delle debolezze. Le sue però vanno gestite e controllate perché in più di un occasione ha rischiato veramente la sua vita e una cosa del genere non me la perdonerei mai !! Andrea per me è un figlio acquisito (così dice anche mia moglie) e in quanto tale fara’ il suo percorso liberamente soltanto quando capirò che davanti a lui ci potrà essere un futuro sereno !! Io sono un uomo fortunato anche perché il mio lavoro mi consente di aiutare chi ne ha veramente bisogno !! Tvb andrea“.