Lacrime e dolore per la morte di Andrea: ucciso dal Covid a 45 anni

Lutto a Gragnano per la morte prematura di Andrea Sorrentino. Andrea, 45 anni, è stato ucciso dal Covid. In pochi giorni le sue condizioni si sono aggravate, ma prima il ricovero a Napoli e poi il trasferimento al Covid Hospital di Boscotrecase non sono riusciti a salvargli la vita.

Andrea era molto conosciuto in città e, in queste ore, sono tanti i messaggi condivisi in suo ricordo. Ieri pomeriggio, nella chiesa del Corpus Domini a Gragnano, la benedizione dell'urna con le ceneri. Grande partecipazione della cittadinanza per questa giovane vita spezzata troppo presto.