Lutto ad Ischia: addio ad Andrea Impagliazzo de "Il giardino degli aranci"

Lutto ad Ischia per la morte di Andrea Impagliazzo. Il titolare della nota taverna “Il giardino degli Aranci” è morto a 87 anni. La sua taverna è da oltre 60 anni un vero punto di riferimento per ogni turista, un simbolo della movida ischitana.

Tanti i messaggi per lui anche sui social. Salvatore, ad esempio, scrive: "Alcuni mesi fa scrissi della vita bella e fantasiosa di Andrea Impagliazzo e lui fu tanto felice e mi chiamò per ringraziarmi. Oggi purtroppo è morto dopo essere stato molto tempo in ospedale. Lui è un uomo da ammirare perché da solo ha voluto fare qualcosa che rendesse Ischia ancora più bella e accogliente, aprendo quel ristorante particolare in un giardino e con tanti alberi d'aranci che chiamò appunto" Il giardino degli aranci".

Quanti e quanti sia ischitani che turisti che attori o uomini politici o imprenditori e cantanti hanno trascorso serate fantastiche in quel giardino, mangiando bene e ascoltando le canzoni che Andrea amava regalare agli ospiti accompagnato dalla sua chitarra e da un cappello tipo sombrero. Sempre sorridente ed educato,

Andrea lascia la dolce moglie Anna e le due figlie Cristina e Roberta e nipotini e tanti parenti. Ci lascia nel giro di pochi giorni, un altro ischitano che vale tanti ischitani. Andrea siamo fieri di te e ci stringiamo ai tuoi cari in questo momento di dolore..Sandra, Salvatore, Maria Teresa".