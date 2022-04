Addio ad Andrea Di Meo: storico massaggiatore del Napoli

Lutto nel mondo dello sport per la morte di Andrea Di Meo. Di Meo, 91 anni, insieme a Salvatore Carmando è stato un massaggiatore del calcio Napoli che ha vissuto gli anni dei due scudetti e della coppa Uefa vinti quando in squadra c'era Diego Armando Maradona.

Di Meo è scomparso ieri mattina nella sua abitazione di Monterusciello, dove viveva con la famiglia. I funerali si sono tenuti oggi alle 15 nella parrocchia del “Sacro Cuore di Gesù” ai Gerolomini, a via Napoli. Tanti i messaggi di cordoglio per lui. Molti di questi condivisi da ex calciatori azzurri che lo ricordano come una persona perbene e sempre disponibile.