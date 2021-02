Chi era Andrea Baldi: il commerciante ritrovato senza vita in auto

Si chiamava Andrea Baldi l'uomo trovato semi-carbonizzato in un'auto nei pressi del centro commerciale "Le Porte di Napoli" di Afragola. Baldi, 49 anni, era un noto commerciante del napoletano, con diversi negozi di ottica. Originario di Frattamaggiore, ma residente a Cardito, Baldi è stato ritrovato in un'auto che avrebbe noleggiato proprio a Frattamaggiore, prima di far perdere le proprie tracce. I suoi familiari, giunti anche sul posto del rinvenimento del cadavere, avrebbero provato a contattarlo, non avendo sue notizie sembra già da ieri.

Aveva una grande passione per il calcio

C'è mistero sulla dinamica dei fatti, con gli inquirenti impegnati in un duro lavoro in queste ore. Per Baldi, non legato alla malavita ed incensurato, si pensa al suicidio, ma gli investigatori non escludono alcuna pista. Sul suo cadavere sono stati ritrovati segni di bruciatura al volto e sulle mani. L'uomo, che lascia moglie e figli, era un grande appassionato di calcio, con esperienze passate anche nella dirigenza della sua amata Frattese. Questa sua passione lo ha portato anche ad essere opinionista in diverse trasmissioni tv. Sgomento e dolore a Frattamaggiore dove era molto conosciuto ed apprezzato.

Cordoglio

"L'Afragolese 1944, si stringe intorno alla Frattese Calcio per la tragica scomparsa del Direttore Generale Andrea Baldi. Le più sentite condoglianze da parte di tutta la famiglia rossoblù".