Amin ucciso da un brutto male a soli 23 anni: "Hai combattuto come un guerriero"

Lutto a Frattamaggiore per la morte di Amin Zouhir. Amin, 23 anni, è stato ucciso da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Sono tanti i messaggi per lui sui social. Amin era molto conosciuto in città perché gestiva, insieme alla famiglia, un'attività commerciale in centro.

Susy scrive: "Amin fratello mio hai combattuto fino alla fine da vero guerriero,spero che adesso potrai ritrovare la felicità che ti è mancata da tempo,so quanta forza e volontà ci hai messo fino ad oggi,custodirò per sempre tutti i bei momenti passati insieme come se fossero la cosa più preziosa della terra,ho il cuore distrutto,faccio fatica a credere a tutto questo,buon viaggio cioccolato ti amo e ti amerò anche oltre le nuvole". O, ancora, c'è il messaggio di Francesco: "Amin Milano resterai sempre nel mio cuore fratello buon viaggio te ne sei andato da leone purtroppo la vita è ingiusta ma io ti terrò sempre nel mio cuore buon viaggio ami Mi manbcherai".

Un lungo post gli è stato dedicato anche da Serena, una delle infermiere che lo ha assistitio in questi anni di lotta: "Non è da me farlo . So che non dovrei . Dobbiamo mantenere la giusta distanza ... Vero . Ma siamo esseri umani prima di qualunque altra cosa . Non è giusto ... Non è giusto niente . Sono arrabbiata , sono stravolta . Quante cose vorrei dirti ancora . Core . Qualunque Dio ci sia lassù lui conosce il nostro rapporto speciale . Lui sà . Non doveva andare così . Ho pregato , sono stata sempre con il fiato sospeso , ho sperato . Ho creduto alle stelle , alle piume , alle farfalle . Giorni e notti al telefono in questi anni . I segreti , le paure , i pensieri più profondi confidati ... La speranza che ogni giorno era un giorno in più . Ed ora ?!? Ed ora ??? Mi manca un po' l'aria lo sai ?!? Come la prima volta che i tuoi occhi mi fecero male . C'era troppa vita in te per poterlo accettare . E avevamo una promessa io e te . Ti voglio bene Amin Milano ... Vorrei potertelo dire ancora . Scusa se non sono riuscita a venire a trovarti ... rimarrà un mio grande rimorso . A volte domani è troppo tardi . Buon viaggio core ... Ora è tutto un po' più brutto".