Lutto alla Rai di Napoli, è morto il regista di Reazione a Catena

Si è spento a soli 59 anni Amedeo Gianfrotta, regista di “Reazione a catena” che ha lavorato anche per “Agorà week-end”, “Cook” e ha curato per Rai Quirinale.

"In servizio al Cptv Rai di Napoli, sempre sorridente, cortese, professionista come pochi, Gianfrotta ha lavorato a “Reazione a catena”, “Agorà week-end”, “Cook” e ha curato per Rai Quirinale regie per le visite del Presidente della Repubblica", si legge nella nota della Rai

I funerali lunedì 24 giugno alle 11 nella Chiesa Nostra Signora di Lourdes a Caserta. "Alla famiglia il cordoglio del direttore del Cptv di Napoli e dei suoi dipendenti, del caporedattore centrale, della redazione e della segreteria organizzativa e di produzione della Tgr Campania", conclude il comunicato

Il 59enne lascia una moglie e due figlie.