Lutto nel mondo dei centri sociali: addio a Alì Oraney

“Il tuo sorriso sarà sempre con noi. Ricordiamo sempre la tua grande forza e l'amore per la tua "Palestina". Ciao compagno Ali”. Con queste parole la comunità palestinese della Campania ha salutato l'attivista Alì Oraney, morto all'età di 64 anni dopo aver contratto il Coronavirus. Uno dei leader della lotta per l'affermazione dello Stato in città, si è spento dopo essere stato ricoverato all'ospedale Cotugno. Dopo aver contratto il virus, le sue condizioni si erano aggravate costringendo i medici al ricovero in terapia intensiva.

Il ricovero

A nulla sono serviti gli sforzi del personale sanitario. L'attivista si è spento dopo pochi giorni. Oraney era a Napoli da quasi 40 anni. Era emigrato dalla Palestina e aveva continuato a combattere per la propria terra anche da lontano. Lavorava in un negozio di prodotti etnici, l'“Handala Ali Bazar Multietnico”, che lui stesso aveva aperto da diversi anni. L'intera comunità dei centri sociali napoletani è in lutto per la sua scomparsa, memore del suo impegno.