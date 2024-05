Pizzaiolo si toglie la vita: suo figlio e la ragazza erano morti asfissiati in garage

Un'altra tragedia, dopo quella avvenuta pochi mesi fa. Lo stesso posto, il garage di una casa a Secondigliano. Alfredo Nocerino, 60 anni, si è tolto la vita lasciandosi uccidere dal monossido di carbonio della sua auto lasciata di proposito accesa.

Soltanto lo scorso marzo, il 16, l'uomo trovò in garage i cadaveri di suo figlio Vincenzo e della fidanzata Vida. Erano in auto, anche loro morti asfissiati. In quel caso si ebbe la certezza fosse stato un incidente: i due si erano con ogni probabilità addormentati con l'auto lasciata accesa, probabilmente per tenere in funzione i riscaldamenti.

Il corpo di Alfredo Nocerino è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 maggio. L'uomo era uno dei titolari di una pizzeria di Fuorigrotta, "La partenopea" di viale Kennedy, quindi piuttosto noto nel quartiere flegreo.