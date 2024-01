Lutto per la morte del noto imprenditore: lascia la moglie e la figlia

Lutto a Napoli per la prematura e improvvisa scomparsa di un noto imprenditore del settore medico. Alessandro Salzano, Amministratore Unico della Consulting & Service Spa, società di gestione della Casa di cura Andrea Grimaldi di San Giorgio a Cremano, è morto all’età di 42 anni.

Era, come detto, uno stimato e apprezzato manager nel settore medico-sanitario della regione. La notizia della sua dipartita ha subito fatto il giro della città e in tanti, ancora in queste ore, si stringono con affetto alla moglie Pasqua e alla figlia.

Anche il personale medico, infermieristico e amministrativo del Gruppo Grimaldi ha espresso il proprio cordoglio per la grave perdita. I funerali si sono tenuti ieri pomeriggio nella chiesa di Sant’Antonio a Posillipo,