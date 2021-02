Addio ad Alessandro Minervini: aveva solo 34 anni

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno comparendo sui social

Lutto a Napoli per la prematura morte di Alessandro Minervini. Il giovane avvocato aveva solo 34 anni e lascia la moglie e i figli piccoli. La notizia della scomparsa di Minervini ha fatto subito il giro del web e tanti sono i messaggi che in queste ore sono stati scritti per ricordarlo. Tra questi c'è quello della FC Sporting Club Napoli.

"Uomo onesto ed educato"

“Oggi un altro guerriero e volato in cielo … non doveva essere così a 34 anni …. sentite condoglianze alla famiglia , moglie e piccoli figli… resterai sempre con noi grande Alessandro Minervini”, è stato scritto sui social. O ancora: "Un dolore immenso. Un ragazzo gioioso. Un pezzo di gioventù, allegria e spensieratezza che vola via con te. Addio amico mio. Ti abbiamo voluto tutti un gran bene. Dall’alto veglia su di noi!!!

Ma la carrellata di messaggi di cordoglio continua ed anche qualche collega ha voluto ricordarlo: “Purtroppo una pessima notizia, è venuto a mancare il giovane collega Alessandro Minervini, uomo onesto ed educato. Sincere condoglianze alla famiglia”.