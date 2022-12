Alessandro ucciso da un arresto cardiaco: "Sarà dura senza di te"

Lutto a Giugliano per l'improvvisa morte di Alessandro Maisto. Il 56enne è stato ucciso da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

La notizia della sua morte ha sconvolto l'intera comunità cittadina. Dolore anche per i colleghi che, in queste ore, si stringono alla famiglia. Un messaggio molto toccante è stato pubblicato da Valerio Iovinella, presidente della Union Security, azienda presso cui Alessandro era impiegato.

"Questo eri tu... la mia spalla su tutto ed in tutto. Sarà dura senza di te ma so che per me ci sarai sempre. Riposa in pace Ale ", ha scritto Iovinella.