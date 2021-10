Lutto per la morte di Alessandro, ucciso dalla leucemia: aveva solo 23 anni

Lutto a Bacoli per la morte del giovane Alessandro. Il ragazzo, che aveva solo 23 anni, è stato ucciso dalla leucemia contro la quale ha lottato per lungo tempo. Tanti i messaggi di cordoglio per lui. Tra questi anche quello del sindaco Josi Della Ragione.

"Bacoli piange la scomparsa del giovane Alessandro, 23 anni, che ha lottato a lungo contro la leucemia. Ci stringiamo al dolore della famiglia, degli amici. Nel silenzio. Abbraccio forte il papà Antimo, e la mamma Anna Maria. È un lutto tremendo, che devasta la nostra comunità", ha scritto il primo cittadino