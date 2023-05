E' morto D'Alatri, indimenticabile regista de Il Commissario Ricciardi e de i Bastardi di Pizzofalcone

Si è spento a 68 anni Alessandro D’Alatri, regista e sceneggiatore romano. Il decesso in casa nella Capitale per motivi non ancora resi noti.

E' stato anche regista de Il Commissario Ricciardi e de I bastardi di Pizzofalcone, serie tv di successo targate Rai, tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Al suo attivo numerosi premi per la sua intensa attività cinematografica, televisiva e teatrale.

"Nessuno come lui. Nessuno. Gli ho dato i miei sogni, e lui me li ha restituiti migliori. Nel mio cuore, per sempre", è il ricordo di Maurizio De Giovanni.

"Alessandro D'Alatri era una delle poche persone pure nel mondo della tv e del cinema . Uno dei pochi registi che andava a teatro a vedere gli spettacoli. Ciao Alex. Il ragazzo dagli occhi chiari". E' il commento a caldo dell'attore partenopeo Gianfranco Gallo.

D'Alatri: "Quando arrivo a Napoli mi sento a casa"

NapoliToday aveva intervistato il regista nel dicembre del 2021 in occasione della serata finale del “Film Festival Afragola”.

Ecco le sue parole piene di affetto per Napoli: “Mi fermerò qualche tempo per scrivere. Ho voglia di scrivere io qualcosa per Napoli e per questo territorio”, diceva D’Alatri che a teatro – insieme con Maurizio de Giovanni – aveva portato "Mettici la mano" uno spin-off de “Il Commissario Ricciardi” con protagonisti il brigadiere Maione e Bambinella.

“Per me a teatro è la seconda volta, a Napoli. La prima è stata con “Uomo e galantuomo” di Eduardo. Sono contento perché, pur non essendo napoletano, sono riuscito a raccontare quegli aspetti e quella dolcezza che è tipica di questa cultura. Questo mi rende molto orgoglioso”, spiegava il regista. "Ormai è casa. Quando arrivo sento di essere a casa. Questo mi fa piacere perché Napoli è una città accogliente che ama di essere amata. In questi anni ho arricchito la mia agenda, la mia esperienza, con tanti amici, facendo esperienze culturali che prima non avevo. Per cui: Grazie Napoli!”