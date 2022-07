Addio ad Aldo Taglialatela, il figlio: "Sei stato un papà immenso"

Lutto a Napoli per la morte di Aldo Taglialatela. La notizia della sua dipartita è stata diffusa dal figlio Marco, noto docente e architetto. "In questi tuoi ultimi giorni ci siamo detti tante cose, le conserverò come doni preziosi. Oggi te ne ho sussurrate tante mentre già eri in viaggio. Sei stato un papà immenso", si legge in un post.

I funerali di Aldo Taglialatela si terranno oggi, 29 luglio, alle ore 17, presso la Parrocchia Immacolata di Lourdes in via Orazio Petruccelli, 2 a La Loggetta - Fuorigrotta. Sono tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social per la morte del signor Aldo.