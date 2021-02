Lutto ad Afragola: addio ad Aldo Casillo

Si è spento all’età di 82 anni, Aldo Casillo, storica figura del panorama politico di Afragola e non solo. Già Consigliere comunale e Assessore, ultimo incarico proprio nel quinquennio Nespoli, Casillo è stato anche Presidente di Società Aperta e Presidente della Fondazione Afragola d’Oro. Afragola solo qualche giorno fa si è ritrovata a piangere un'altro volto politico appartenente alla proria comunità.

Parliamo dell'ex sindaco Rocco Fusco così ricordato da chi lo ha conosciuto: "Un Politico, un Imprenditore, un Uomo, soprattutto un figlio illustre di Afragola. Tante le cariche politiche che ha ricoperto, per me la più importante quella di Sindaco di Afragola. Eletto per la prima volta consigliere comunale nel 1975 fu Sindaco e fu il Sindaco della "riconciliazione".