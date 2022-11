Lutto in città per la morte del giovane Alberto: "Ci hai spezzato il cuore"

Lutto a Napoli e Melito per la morte prematura di Alberto Clemente. Sono tanti i messaggi comparsi sui social per il giovane la cui morte ha profondamente colpito l'intera comunità cittadina.

Tra i messaggi c'è quello di Francesco che scrive: “Ti voglio ricordare cosí… Sorridente sempre con la battuta pronta, nu burdullist, umile con un cuore grande ammor mi una vita passata insieme tra gioie capate e doloriquanti ricordi…. Ricordi che non potrò mai dimenticare….. Te ne si jut pur tu…. Me lasciat rind a na curv fratm carnal….. Ci dovevamo vedere…. Lo dicemmo nell ultima chiamata 5 giorni fa…. Me fatt sentí sol l addor pe telefen me spezzat ò cor. Riposa in pace Alberto Clemente un giorno ci rivedremo”.