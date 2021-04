Era in ospedale per il Covid, la Guardia di Finanza in lutto per la scomparsa di Alberto Castoro

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e tutte le Fiamme Gialle d’Italia piangono la scomparsa dell'App. Sc. QS Alberto Castoro, in servizio presso la Compagnia di Giugliano in Campania, deceduto a soli 49 anni, per complicanze legate all’infezione da Covid-19. Un lutto profondo, che si aggiunge a quello per gli altri colleghi deceduti, dall’inizio della pandemia, per effetto del virus, un nemico invisibile e spietato che non risparmia nessuno. All' App. Sc. QS Castoro va la profonda gratitudine del Corpo per il lavoro svolto, con passione e dedizione, da integerrimo servitore dello Stato; alla moglie ed alla figlia l’affettuoso e commosso abbraccio della grande famiglia della Guardia di Finanza". E' la nota ufficiale della Gdf sulla scomparsa del 49enne che lascia la moglie e una figlia.

Castoro era risultato positivo 15 giorni fa. Il peggioramento delle sue condizioni di salute aveva reso necessario il ricovero, fino al tragico epilogo.